Полицейские и мальчик: 10-летний Гамлет из Москвы прославился на всю страну

На этой неделе
10-летний мальчик стал главным героем громких новостей и бурных ток-шоу. Вся вина малолетнего правонарушителя, если верить пояснительной подписи к ролику, заключалась лишь в том, что он декламировал на Арбате Шекспира.
10-летнего Гамлета с Арбата теперь знает вся страна. В этой истории, которая кажется всех задела за живое, всю неделю будто перетягивали канат. На одной стороне — «испуганный мальчик», а на другой — «справедливый закон и полицейские, которые действовали в этой ситуации абсолютно корректно».
Генерал Александр Букач показывает: в центральном округе Москвы полиция каждый год находит десятки сбежавших из семей или потерявшихся детей. Скандальная запись с участием его подчиненных навела генерала на простой вопрос: почему Кристина — мачеха 10-летнего Оскара — поначалу держалась в тени?
Александр Букач, начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве: «Если бы женщина подошла в тот момент, когда сотрудники беседовали с ребенком, такой ситуации бы не было».
Не слишком ли многое осталось за кадром? На одной из фотографий видно, что Оскар спокойно говорит с полицейскими. И вроде бы сообщает: он здесь один. Но вскоре 10-летний парень, знающий наизусть монолог Гамлета, забывает свои ответы на простейшие вопросы.
Директор детского фонда Сергей Борзов сразу обратил внимание на сумку у ног арбатского Гамлета. Но семья Оскара не нуждается в деньгах — ни на квартиру, ни на карманные расходы для мальчика. Так что же это было? Творческий эксперимент?
Элиас Скавронски, папа Оскара: «То, что он там появлялся, это был некий фан — я не вижу смысла ребенку это запрещать».
О русском Гамлете говорят уже и в Госдуме. Казалось бы, отсюда должен прозвучать голос в защиту полиции, но Владимир Жириновский углядел излишние рвение и жесткость людей в погонах.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы: «Это у нас осталось от советской милиции: обязательно доставить в участок. А это же большая травма».
Телеведущий Сергей Доренко и вовсе усмотрел здесь акцию по устранению маленького конкурента.
Сергей Доренко, телеведущий: «Нет, это была специально вызванная группа, сразу с женщиной из группы по работе с несовершеннолетними. То есть ехали арестовать мальчика»
Сложно сказать, извлекли ли участники этой истории какой-то урок. Но многие точно заработали на ней дивиденды. Блогеры получили сотни желанных лайков и перепостов. Снявшая видео студентка Люся решила идти в депутаты. Мальчик стал звездой — его даже зовут выступить в Кремле. Но ему, похоже, милее слава блогера: решил читать стихи и выкладывать записи в Интернет? Вот только не грозит ли это еще и кибервойной с полицией?
Генерал Александр Букач показывает: в центральном округе Москвы полиция каждый год находит десятки сбежавших из семей или потерявшихся детей. Скандальная запись с участием его подчиненных навела генерала на простой вопрос: почему Кристина — мачеха 10-летнего Оскара — поначалу держалась в тени?
Александр Букач, начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве: «Если бы женщина подошла в тот момент, когда сотрудники беседовали с ребенком, такой ситуации бы не было».
Не слишком ли многое осталось за кадром? На одной из фотографий видно, что Оскар спокойно говорит с полицейскими. И вроде бы сообщает: он здесь один. Но вскоре 10-летний парень, знающий наизусть монолог Гамлета, забывает свои ответы на простейшие вопросы.
Директор детского фонда Сергей Борзов сразу обратил внимание на сумку у ног арбатского Гамлета. Но семья Оскара не нуждается в деньгах — ни на квартиру, ни на карманные расходы для мальчика. Так что же это было? Творческий эксперимент?
Элиас Скавронски, папа Оскара: «То, что он там появлялся, это был некий фан — я не вижу смысла ребенку это запрещать».
О русском Гамлете говорят уже и в Госдуме. Казалось бы, отсюда должен прозвучать голос в защиту полиции, но Владимир Жириновский углядел излишние рвение и жесткость людей в погонах.
Владимир Жириновский, депутат Госдумы: «Это у нас осталось от советской милиции: обязательно доставить в участок. А это же большая травма».
Телеведущий Сергей Доренко и вовсе усмотрел здесь акцию по устранению маленького конкурента.
Сергей Доренко, телеведущий: «Нет, это была специально вызванная группа, сразу с женщиной из группы по работе с несовершеннолетними. То есть ехали арестовать мальчика»
Сложно сказать, извлекли ли участники этой истории какой-то урок. Но многие точно заработали на ней дивиденды. Блогеры получили сотни желанных лайков и перепостов. Снявшая видео студентка Люся решила идти в депутаты. Мальчик стал звездой — его даже зовут выступить в Кремле. Но ему, похоже, милее слава блогера: решил читать стихи и выкладывать записи в Интернет? Вот только не грозит ли это еще и кибервойной с полицией?
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