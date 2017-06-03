Гости рок-фестиваля в Германии из-за угрозы теракта остались без песен Rammstein

В Германии решили возобновить масштабный
рок-фестиваль Rock am Ring, прерванный накануне из-за угрозы теракта.
Выступления рок-групп приостановили после того, как в полицию поступил сигнал о возможном взрыве. С площадки вывели почти 90 тысяч человек.
Сообщалось о задержании и допросах двоих подозреваемых. Это сотрудники фирмы, которая обслуживает мероприятие. В СМИ появилась информация, что после разбирательств задержанных отпустили.
Сообщалось о задержании и допросах двоих подозреваемых. Это сотрудники фирмы, которая обслуживает мероприятие. В СМИ появилась информация, что после разбирательств задержанных отпустили.
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