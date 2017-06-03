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  • 03.06, 22:38
    Гости рок-фестиваля в Германии из-за угрозы теракта остались без песен Rammstein. Германия, музыка и музыканты, полиция, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гости рок-фестиваля в Германии из-за угрозы теракта остались без песен Rammstein

    4 комментария

    Гости рок-фестиваля в Германии из-за угрозы теракта остались без песен Rammstein

    Гости <nobr>рок-фестиваля</nobr> в Германии <nobr>из-за</nobr> угрозы теракта остались без песен Rammstein

      В Германии решили возобновить масштабный рок-фестиваль Rock am Ring, прерванный накануне из-за угрозы теракта.

      Выступления рок-групп приостановили после того, как в полицию поступил сигнал о возможном взрыве. С площадки вывели почти 90 тысяч человек.

      Сообщалось о задержании и допросах двоих подозреваемых. Это сотрудники фирмы, которая обслуживает мероприятие. В СМИ появилась информация, что после разбирательств задержанных отпустили.

      Гости фестиваля Rock am Ring, похоже, так и не увидят выступление группы Rammstein, сорванное накануне. Из-за плотного концертного графика рокеры не смогут выйти на сцену сегодня.

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