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  • 03.06, 22:38
    В Москве открылся фестиваль для читателей и писателей. библиотеки и книгоиздание, литература, Москва, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве открылся фестиваль для читателей и писателей

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    В Москве открылся фестиваль для читателей и писателей

    В Москве открылся фестиваль для читателей и писателей

      Настоящий праздник для библиофилов проходит сегодня в самом центре Москвы. Ежегодный большой фестиваль книги в этом году носит название «Красная площадь» и традиционно представляет самые интересные и яркие книжные премьеры.

      Красная площадь сегодня превратилась в огромную литературную площадку. Сюда 400 издательств со всей страны привезли порядка 100 тысяч новых книг. Представлено очень много детских книг. Судя по количеству людей вокруг, Россия по-прежнему остается самой читающей страной в мире. При этом сами писатели сетуют, что читать именно книги стали меньше, сегодня люди больше предпочитают Интернет и соцсети.

      Олег Рой, писатель: «Президент сказал, что следующее десятилетия для детей. Давайте попробуем дать в руки нашему маленькому читателю доступную книгу. Это ведь экология души для нашего будущего поколения».

      Как передает корреспондент НТВ Инна Осипова, на площадках фестиваля можно встретить популярных актеров, певцов, режиссеров, которые читают свои любимые произведения. Максим Аверин, например, читал сегодня стихи Роберта Рождественского. Свои произведения представили и политики. Сергей Миронов написал книгу о России и ее красотах. На фестивале также ждут Захара Прилепина, Татьяну Устинову и других писателей.

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