Названы самые грязные регионы России

Самой грязной областью России была признана Челябинская. Москва и
Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место.
Самый чистый регион в России — Тамбовская область. На втором месте рейтинга региональной экологичности Республика Алтай, третье — у Алтайского Края. Такие данные обнародовала общероссийская организация «Зеленый патруль».
Москва скатилась с пятого на седьмое место — рейтинг столицы снизили выбросы сероводорода весной этого года и невероятный ураган 29 мая. Санкт-Петербург занял восьмое место.
А вот Московская и Ленинградские области занимают одни из последних строчек в рейтинге экологов: 82-е и 83-е соответственно. Завершают список Свердловская и по-традиции Челябинская области, сообщает сайт Дни.Ru.
Москва скатилась с пятого на седьмое место — рейтинг столицы снизили выбросы сероводорода весной этого года и невероятный ураган 29 мая. Санкт-Петербург занял восьмое место.
А вот Московская и Ленинградские области занимают одни из последних строчек в рейтинге экологов: 82-е и 83-е соответственно. Завершают список Свердловская и по-традиции Челябинская области, сообщает сайт Дни.Ru.
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