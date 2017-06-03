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  • 03.06, 22:38

    Названы самые грязные регионы России

    7 комментариев

    Названы самые грязные регионы России

    Названы самые грязные регионы России

    Самой грязной областью России была признана Челябинская. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место.

    Самый чистый регион в России — Тамбовская область. На втором месте рейтинга региональной экологичности Республика Алтай, третье — у Алтайского Края. Такие данные обнародовала общероссийская организация «Зеленый патруль».

    Москва скатилась с пятого на седьмое место — рейтинг столицы снизили выбросы сероводорода весной этого года и невероятный ураган 29 мая. Санкт-Петербург занял восьмое место.

    А вот Московская и Ленинградские области занимают одни из последних строчек в рейтинге экологов: 82-е и 83-е соответственно. Завершают список Свердловская и по-традиции Челябинская области, сообщает сайт Дни.Ru.

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