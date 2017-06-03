В аэропорту Киева задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм

В аэропорту Киева пограничники задержали
33-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.
Задержанный мужчина прилетел в Киев из Анкары и был задержан, когда проходил паспортный контроль.
Как сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, россиянин разыскивался Интерполом за возможную причастность к террористической деятельности.
Как сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, россиянин разыскивался Интерполом за возможную причастность к террористической деятельности.
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