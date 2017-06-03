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  • 03.06, 22:38

    В аэропорту Киева задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм

    1 комментарий

    В аэропорту Киева задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм

    В аэропорту Киева задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм

    В аэропорту Киева пограничники задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

    Задержанный мужчина прилетел в Киев из Анкары и был задержан, когда проходил паспортный контроль.

    Как сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, россиянин разыскивался Интерполом за возможную причастность к террористической деятельности.

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