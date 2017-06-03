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  • 03.06, 22:39

    В Киеве заявили о подготовке к мгновенному захвату ДНР и ЛНР

    14 комментариев

    В Киеве заявили о подготовке к мгновенному захвату ДНР и ЛНР

    В Киеве заявили о подготовке к мгновенному захвату ДНР и ЛНР

    Депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что Киев готовит операцию в Донбассе.

    Депутат Дмитрий Ярош заявил в интервью украинской газете «День», что на Украине готовы к операции по захвату самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Дмитрий Ярош: «Провести в свое время, когда мы будем готовы, мгновенную военную операцию в восточных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей — это нам под силу. Главное, чтобы на то была политическая воля и мы готовились к этому, а не думали, что придет кто-то и нам поможет».

    При этом он отметил, что операция в Крыму украинцам не по силам, так как, по словам Яроша, Россия «превратила его в огромную военную базу».

    На днях в Верховной раде Украины обсуждалась операция в Донбассе, в ходе которой украинские военные якобы готовы за пять дней пробить оборону ополченцев Донбасса. Депутаты заявили, что на линии соприкосновения численное и техническое преимущество — за украинской армией.

    По данным ООН, вооруженный конфликт на востоке Украины унес за три года более 10 тысяч жизней.

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