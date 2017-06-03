«АвтоВАЗ» договорился с «Яндекс.такси» и Uber об использовании своих машин

«АвтоВАЗ» пришел к соглашению с операторами такси «Яндекс» и Uber об использовании своих автомобилей.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава «АвтоВАЗа» Николя Мор сообщил, что компания в первую очередь заинтересована в том, чтобы автомобили Lada были представлены в такси.
Также топ-менеджер отметил, что «АвтоВАЗ» был рад подписать соглашения с «„Яндекс.такси“ и Uber», передает ТАСС.
Кроме того, Мор сообщил, что «АвтоВАЗ» повысил прогноз продаж в РФ в 2017 году до более 300 тыс. машин. Ранее продажи планировались на уровне 280–300 тысяч автомобилей. При этом прогноз по экспорту автомобилей в этом году снижен с 30 до 25 тыс.
Также топ-менеджер отметил, что «АвтоВАЗ» был рад подписать соглашения с «„Яндекс.такси“ и Uber», передает ТАСС.
Кроме того, Мор сообщил, что «АвтоВАЗ» повысил прогноз продаж в РФ в 2017 году до более 300 тыс. машин. Ранее продажи планировались на уровне 280–300 тысяч автомобилей. При этом прогноз по экспорту автомобилей в этом году снижен с 30 до 25 тыс.
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