В США входит в моду русский акцент и новая детская игра в российского президента.
Как сообщил ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), советник российского президента Антон Кобяков, приезжающие в РФ американские предприниматели рассказывают, что в США стало модно говорить с русским акцентом, а мальчишки во дворах то и дело «играют в Путина».
Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ: «Бизнесмены из США сами говорят, что мальчишки у них во дворах играют в Путина».
Кобяков также назвал количество американских гостей, приехавших на экономический форум в Северную столицу, передает Газета.Ru.
Антон Кобяков: «В общей сложности из Соединенных Штатов приехали более 560 человек — 140 компаний. Надеюсь, что эти 600 человек, наши американские партнеры, не будут подвергнуты санкциям».
важные сделки и подводят итоги переговоров.
Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ: «Бизнесмены из США сами говорят, что мальчишки у них во дворах играют в Путина».
Кобяков также назвал количество американских гостей, приехавших на экономический форум в Северную столицу, передает Газета.Ru.
Антон Кобяков: «В общей сложности из Соединенных Штатов приехали более 560 человек — 140 компаний. Надеюсь, что эти 600 человек, наши американские партнеры, не будут подвергнуты санкциям».
важные сделки и подводят итоги переговоров.
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