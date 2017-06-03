Трамп заверил Тбилиси в поддержке территориальной целостности Грузии

Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет. Об этом американский президент сообщил в письме грузинскому премьер-министру .

В своем послании глава Белого дома поздравил Георгия Квирикашвили и весь грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая.



Из письма Дональда Трампа грузинскому премьеру: «США, безусловно, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ».



По словам американского президента, «после восстановления независимости Грузия стала лидером демократии в регионе и вносит свой вклад в дело глобальной безопасности». «В регионе, который стоит перед проблемой незащищенности и испытывает давление со стороны внешних сил, Грузия твердо и целеустремленно стоит на пути самой выбирать свое будущее. Мы и в будущем будем поддерживать ваш выбор, так как независимость и демократия Грузии является примером для всего региона», — говорится в письме Трампа.



В своем послании глава Белого дома отметил, что он и его администрация с надеждой смотрят на продолжение нашего сотрудничества, целью которого является обеспечение мира, благополучия и безопасности в двух странах. Текст письма Дональда Трампа сегодня опубликовала пресс-служба грузинского правительства.