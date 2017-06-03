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  • 03.06, 22:38

    Трамп заверил Тбилиси в поддержке территориальной целостности Грузии

    2 комментария

    Трамп заверил Тбилиси в поддержке территориальной целостности Грузии

    Трамп заверил Тбилиси в поддержке территориальной целостности Грузии

    Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии и ее суверенитет. Об этом американский президент сообщил в письме грузинскому премьер-министру.

    В своем послании глава Белого дома поздравил Георгия Квирикашвили и весь грузинский народ с Днем независимости, который отмечался 26 мая.

    Из письма Дональда Трампа грузинскому премьеру: «США, безусловно, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ».

    По словам американского президента, «после восстановления независимости Грузия стала лидером демократии в регионе и вносит свой вклад в дело глобальной безопасности». «В регионе, который стоит перед проблемой незащищенности и испытывает давление со стороны внешних сил, Грузия твердо и целеустремленно стоит на пути самой выбирать свое будущее. Мы и в будущем будем поддерживать ваш выбор, так как независимость и демократия Грузии является примером для всего региона», — говорится в письме Трампа.

    В своем послании глава Белого дома отметил, что он и его администрация с надеждой смотрят на продолжение нашего сотрудничества, целью которого является обеспечение мира, благополучия и безопасности в двух странах. Текст письма Дональда Трампа сегодня опубликовала пресс-служба грузинского правительства.

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