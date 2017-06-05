Запрос на прозрачность власти — ее действий, ее представителей и принимаемых ею решений — звучит все громче. Достаточными ли темпами идет соответствующая работа? НТВ.Ru публикует полную видеоверию эксклюзивного интервью министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова программе «Поздняков».
Задача государства — за счет большей открытости и большего информирования граждан повысить качество жизни людей, создать комфортные условия для ведения бизнеса, заявил министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.
Михаил Абызов: «Потому как наша главная задача: за счет большей открытости, большего информирования граждан повысить качество жизни граждан. Это касается вопросов здравоохранения, образования, именно поэтому мы два года назад начали вводить так называемую независимую оценку качества социальных услуг, когда хотели получить взгляд со стороны на то качество работы государственной машины по предоставлению услуг здравоохранения и образования».
По мнению Абызова, систему независимой оценки услуг было бы правильно передать в руки региональных общественных палат: все-таки репутационный фактор имеет большое значение. Министр отметил: главы министерств и ведомств внимательно относятся к рейтингу открытости власти и в случае провала по показателям стараются принимать меры, чтобы измениться в лучшую сторону.
Михаил Абызов: «Вы будете удивляться, что уже два года назад министерство обороны и МЧС занимают две лидирующие позиции в рейтинге открытости, который делает независимое агентство ВЦИОМ. И это показывает, что даже специальные министерства могут построить такую работу с обществом, чтобы быть понятными и чтобы эта работа на самом деле со стороны простых людей вызывала и уважение, и соучастие».
Что касается субъектов Федерации, то тут, по словам Абызова, хорошие показатели демонстрируют Татарстан, а также Калужская и Ульяновская области и Москва.
Абызов считает, что внедрение информационных технологий в сфере государственного контроля позволит снизить коррупционные риски, но тут предстоит большая законодательная работа.
Михаил Абызов: «Надо понимать, что все-таки муниципальная власть — это отдельная система власти в Российской Федерации. И у нее есть свои полномочия. Многие регионы и муниципалитеты рассматривают проверки как способ наложения штрафов для пополнения местных бюджетов. Мы категорически против этого. Для того, чтобы навести порядок на всех уровнях власти — не только на федеральном уровне, за что я отвечаю, реализуя этот проект, — мы подготовили проект нового закона о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Проект этого закона уже внесен в правительство и может быть принят и вступить в силу до конца года. По словам Абызова, еще одна непростая задача — разграничить полномочия между министерствами и ведомствами: дублирующие функции и избыточные требования приводят к давлению на бизнес со стороны контролирующих органов.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 00:05.
Михаил Абызов: «Потому как наша главная задача: за счет большей открытости, большего информирования граждан повысить качество жизни граждан. Это касается вопросов здравоохранения, образования, именно поэтому мы два года назад начали вводить так называемую независимую оценку качества социальных услуг, когда хотели получить взгляд со стороны на то качество работы государственной машины по предоставлению услуг здравоохранения и образования».
По мнению Абызова, систему независимой оценки услуг было бы правильно передать в руки региональных общественных палат: все-таки репутационный фактор имеет большое значение. Министр отметил: главы министерств и ведомств внимательно относятся к рейтингу открытости власти и в случае провала по показателям стараются принимать меры, чтобы измениться в лучшую сторону.
Михаил Абызов: «Вы будете удивляться, что уже два года назад министерство обороны и МЧС занимают две лидирующие позиции в рейтинге открытости, который делает независимое агентство ВЦИОМ. И это показывает, что даже специальные министерства могут построить такую работу с обществом, чтобы быть понятными и чтобы эта работа на самом деле со стороны простых людей вызывала и уважение, и соучастие».
Что касается субъектов Федерации, то тут, по словам Абызова, хорошие показатели демонстрируют Татарстан, а также Калужская и Ульяновская области и Москва.
Абызов считает, что внедрение информационных технологий в сфере государственного контроля позволит снизить коррупционные риски, но тут предстоит большая законодательная работа.
Михаил Абызов: «Надо понимать, что все-таки муниципальная власть — это отдельная система власти в Российской Федерации. И у нее есть свои полномочия. Многие регионы и муниципалитеты рассматривают проверки как способ наложения штрафов для пополнения местных бюджетов. Мы категорически против этого. Для того, чтобы навести порядок на всех уровнях власти — не только на федеральном уровне, за что я отвечаю, реализуя этот проект, — мы подготовили проект нового закона о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Проект этого закона уже внесен в правительство и может быть принят и вступить в силу до конца года. По словам Абызова, еще одна непростая задача — разграничить полномочия между министерствами и ведомствами: дублирующие функции и избыточные требования приводят к давлению на бизнес со стороны контролирующих органов.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня в 00:05.
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