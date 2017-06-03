Помощник президента: инвестировать в Россию «стало очень модно»

Россия находится на пике интереса у иностранных инвесторов, считает помощник президента Андрей Белоусов.
Среди иностранных вкладчиков капитала «стало очень модно» инвестировать в экономику РФ, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума помощник президента РФ Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов, помощник президента России: «Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций… Сейчас Россия находится на пике интереса».
Белоусов отметил, что вместе с так называемыми «горячими» деньгами в Россию идут и крупные инвесторы. У зарубежного бизнеса есть интерес и на покупку корпоративных брендов.
При этом Белоусов отказался объяснить, с чем связан столь повышенный интерес зарубежного бизнеса.
Андрей Белоусов: «Сейчас не будут говорить, почему так происходит, почему такой интерес к России. Хотя это очень интересно».
Андрей Белоусов, помощник президента России: «Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций… Сейчас Россия находится на пике интереса».
Белоусов отметил, что вместе с так называемыми «горячими» деньгами в Россию идут и крупные инвесторы. У зарубежного бизнеса есть интерес и на покупку корпоративных брендов.
При этом Белоусов отказался объяснить, с чем связан столь повышенный интерес зарубежного бизнеса.
Андрей Белоусов: «Сейчас не будут говорить, почему так происходит, почему такой интерес к России. Хотя это очень интересно».
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