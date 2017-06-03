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  • 03.06, 22:39

    Помощник президента: инвестировать в Россию «стало очень модно»

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    Помощник президента: инвестировать в Россию «стало очень модно»

    Помощник президента: инвестировать в Россию «стало очень модно»

    Россия находится на пике интереса у иностранных инвесторов, считает помощник президента Андрей Белоусов.

    Среди иностранных вкладчиков капитала «стало очень модно» инвестировать в экономику РФ, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума помощник президента РФ Андрей Белоусов.

    Андрей Белоусов, помощник президента России: «Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций… Сейчас Россия находится на пике интереса».

    Белоусов отметил, что вместе с так называемыми «горячими» деньгами в Россию идут и крупные инвесторы. У зарубежного бизнеса есть интерес и на покупку корпоративных брендов.

    При этом Белоусов отказался объяснить, с чем связан столь повышенный интерес зарубежного бизнеса.

    Андрей Белоусов: «Сейчас не будут говорить, почему так происходит, почему такой интерес к России. Хотя это очень интересно».

    Сегодня заключительный день Петербургского международного экономического форума, который является ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

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