Помощник президента: инвестировать в Россию «стало очень модно»

Среди иностранных вкладчиков капитала «стало очень модно» инвестировать в экономику РФ, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума помощник президента РФ Андрей Белоусов., помощник президента России: «Метут все, любой российский актив является суперпривлекательным объектом для инвестиций… Сейчас Россия находится на пике интереса».Белоусов отметил, что вместе с так называемыми «горячими» деньгами в Россию идут и крупные инвесторы. У зарубежного бизнеса есть интерес и на покупку корпоративных брендов.При этом Белоусов отказался объяснить, с чем связан столь повышенный интерес зарубежного бизнеса.: «Сейчас не будут говорить, почему так происходит, почему такой интерес к России. Хотя это очень интересно».Сегодня заключительный день Петербургского международного экономического форума, который является ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.