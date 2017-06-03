Актер Иван Краско теряет зрение

86-летний Иван Краско слепнет. За экстренной помощью актер вместе с молодой супругой Натальей прилетели в Москву. Недавно Краско почувствовал резкое ухудшение: в правом глазу мешает темное пятно, а левым видит в расфокусе. На родине в Питере лучшие офтальмологи разводят руками, одна надежда на столичных светил.
Иван Краско с трудом различает отдаленные предметы, а лицо любимой жены расплывается на расстоянии вытянутой руки. Поэтому актер и предпочитает скромно сидеть в сторонке — особенно в незнакомой обстановке. Но рядом со своей Натальей Краско демонстрирует, что он полон сил, и даже подшучивает над собой.
Проблемы со зрением у Ивана Краско начались 10 лет назад. Диагноз врачей — возрастная дистрофия сетчатки глаза. Актер уже перенес несколько сложнейших операций, но зрение возвращается лишь на время. Краско уверен: всему виной не возраст, а профессиональный свет от софитов, который буквально выжигает сетчатку.
Но даже на девятом десятке, после инфаркта и операций на глазах Иван Краско и не думает уходить на пенсию. У артиста каждый день расписан по минутам, вот только сценарии для него печатают отдельным экземпляром. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Проблемы со зрением у Ивана Краско начались 10 лет назад. Диагноз врачей — возрастная дистрофия сетчатки глаза. Актер уже перенес несколько сложнейших операций, но зрение возвращается лишь на время. Краско уверен: всему виной не возраст, а профессиональный свет от софитов, который буквально выжигает сетчатку.
Но даже на девятом десятке, после инфаркта и операций на глазах Иван Краско и не думает уходить на пенсию. У артиста каждый день расписан по минутам, вот только сценарии для него печатают отдельным экземпляром. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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