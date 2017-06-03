ЕС задумался о выделении 50 млн евро на восстановление Донбасса

Евросоюз рассматривает вопрос о выделении Украине 50 млн евро на реализацию гуманитарных проектов и восстановление городской инфраструктуры в Донбассе.
Об этом сообщил комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан, который в составе европейской делегации посетил Мариуполь и Широкино.
Деньги планируется вложить в развитие Мариуполя, в том числе промышленное производство, агропромышленную и туристическую отрасли, а также создание новых рабочих мест.
В свою очередь украинский вице-премьер Геннадий Зубко, сопровождавший делегацию, выразил благодарность международным партнерам и назвал финансовую помощь ЕС «действительно неоценимой».
Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, за последние годы Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Часть из этих денег была направлена на гуманитарные проекты в Донбассе. В частности, 1,3 млн евро направили на восстановление Мариуполя.
Деньги планируется вложить в развитие Мариуполя, в том числе промышленное производство, агропромышленную и туристическую отрасли, а также создание новых рабочих мест.
В свою очередь украинский вице-премьер Геннадий Зубко, сопровождавший делегацию, выразил благодарность международным партнерам и назвал финансовую помощь ЕС «действительно неоценимой».
Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, за последние годы Еврокомиссия выделила Киеву около 400 миллионов евро. Часть из этих денег была направлена на гуманитарные проекты в Донбассе. В частности, 1,3 млн евро направили на восстановление Мариуполя.
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