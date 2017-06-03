Путь к сердцу Сати Казановой лежит через ювелирный магазин

Избалованная мужским вниманием и дорогими подарками певица Сати Казанова не подпускает к себе кавалеров, которые не осыпают ее бриллиантами.
Бывшая участница группы «Фабрика» — одна из самых завидных невест шоу-бизнеса. Все при ней: популярна, хороша собой, на пальцах драгоценности, того самого, единственного, все нет и нет.
Сати Казанова, певица: «Ну, давно меня не баловали. Видимо, потому что я сама то не очень подпускаю».
Запросы у восточной красавицы большие. Серенады под окнами и скромный букет тюльпанов — это не для нее. Сати Казанова привыкла к дорогим подаркам.
Сати Казанова: «Это может мама порадоваться сделанной руками сыночка открытке, а мне это неинтересно. Песню как-то дарил мальчик, он ее спел пьяным голосом под гитару».
Для кандидатов в женихи у Казановой есть так называемый вишлист. На первом месте в списке подарков у нее недвижимость. Певица не скрывает, что апартаменты площадью в 420 квадратных метров в одной из элитных московских высоток ей подарили за красивые глаза. Сати с удовольствием примет в подарок модный аксессуар или драгоценности. Таким ухажерам всегда зеленый свет.
Сати Казанова: «Изумруд можно и нужно, изумруд и рубин — это хорошо. Что еще… Квартира — это всегда хорошо. Сумочка еще, сумочек много не бывает. Может, я буду своим ухажерам говорить: не знаешь, что мне подарить, пожалуйста, не дари непонятную вещь. Это без шанса что мне понравится».
Второе свидание обеспечено и тем кавалерам, которые могут отправить Сати в путешествие.
Сати Казанова: «В январе я была в Индии, потом в Лондоне, гуляла по этому прекрасному городу, в феврале — Маврикий, потом я поехала в Германию».
Коллеги по сцене убеждены, что в свои 34 года Сати Казанова слишком разборчива. Пока она ищет себе и красивого, и богатого, рискует растерять всех женихов. Певица еще ни разу не была замужем, а романы ей приписывали и с сыном Иосифа Кобзона, и с радиоведущим Романом Емельяновым, и с влиятельным бизнесменом по имени Александр, который, если верить слухам, даже делал девушке предложение, но до загса так и не довел. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Сати Казанова, певица: «Ну, давно меня не баловали. Видимо, потому что я сама то не очень подпускаю».
Запросы у восточной красавицы большие. Серенады под окнами и скромный букет тюльпанов — это не для нее. Сати Казанова привыкла к дорогим подаркам.
Сати Казанова: «Это может мама порадоваться сделанной руками сыночка открытке, а мне это неинтересно. Песню как-то дарил мальчик, он ее спел пьяным голосом под гитару».
Для кандидатов в женихи у Казановой есть так называемый вишлист. На первом месте в списке подарков у нее недвижимость. Певица не скрывает, что апартаменты площадью в 420 квадратных метров в одной из элитных московских высоток ей подарили за красивые глаза. Сати с удовольствием примет в подарок модный аксессуар или драгоценности. Таким ухажерам всегда зеленый свет.
Сати Казанова: «Изумруд можно и нужно, изумруд и рубин — это хорошо. Что еще… Квартира — это всегда хорошо. Сумочка еще, сумочек много не бывает. Может, я буду своим ухажерам говорить: не знаешь, что мне подарить, пожалуйста, не дари непонятную вещь. Это без шанса что мне понравится».
Второе свидание обеспечено и тем кавалерам, которые могут отправить Сати в путешествие.
Сати Казанова: «В январе я была в Индии, потом в Лондоне, гуляла по этому прекрасному городу, в феврале — Маврикий, потом я поехала в Германию».
Коллеги по сцене убеждены, что в свои 34 года Сати Казанова слишком разборчива. Пока она ищет себе и красивого, и богатого, рискует растерять всех женихов. Певица еще ни разу не была замужем, а романы ей приписывали и с сыном Иосифа Кобзона, и с радиоведущим Романом Емельяновым, и с влиятельным бизнесменом по имени Александр, который, если верить слухам, даже делал девушке предложение, но до загса так и не довел. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Комментарии