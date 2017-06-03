В Индии родился теленок с человеческим лицом: видео

Новорожденный теленок с головой, глазами, ушами и носом, напоминающими человеческие, не прожил и часа.
Тело необычного животного, которое появилось на свет на севере Индии в местечке Уттар-Прадеш, сейчас помещено в специальный прозрачный саркофаг. Дело в том, что местные жители считают, что теленок с физической аномалией — это одно из воплощений индуистского бога Вишну.
Посмотреть на странного теленка сейчас едут со всей Индии, на это отведено три дня, потом животное кремируют.
Служители оборудовали специальный алтарь, на котором паломники раскладывают подарки и цветы. Индийцы планируют построить храм, в стенах которого будет храниться прах животного, сообщает Mirror.
Посмотреть на странного теленка сейчас едут со всей Индии, на это отведено три дня, потом животное кремируют.
Служители оборудовали специальный алтарь, на котором паломники раскладывают подарки и цветы. Индийцы планируют построить храм, в стенах которого будет храниться прах животного, сообщает Mirror.
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