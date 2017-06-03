«Газпром» и Shell заключили соглашения по «Балтийскому СПГ»

Совместное предприятие будет заниматься проектированием и эксплуатацией завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области, а также привлекать финансирование. В подписанном документе определены принципы, на основе «Газпром» и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».: «Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту „Балтийский СПГ“. Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту».Проект «Балтийский СПГ» предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области. В июне 2016 года «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ»