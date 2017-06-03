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  • 03.06, 14:25

    «Газпром» и Shell заключили соглашения по «Балтийскому СПГ»

    1 комментарий

    «Газпром» и Shell заключили соглашения по «Балтийскому СПГ»

    «Газпром» и Shell заключили соглашения по «Балтийскому СПГ»

    Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума «Газпром» и англо-голландская компания Shell подписали два соглашения об основных условиях работы совместного предприятия, которое будет осуществлять проект «Балтийский СПГ».

    Совместное предприятие будет заниматься проектированием и эксплуатацией завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области, а также привлекать финансирование. В подписанном документе определены принципы, на основе «Газпром» и Shell продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».

    Из сообщения ПАО «Газпром»: «Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту „Балтийский СПГ“. Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту».

    Проект «Балтийский СПГ» предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 млн тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области. В июне 2016 года «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ»

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