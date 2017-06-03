Дербент vs Родос: секреты отдыха среди древних памятников

Программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» узнала все об отдыхе в Дербенте и на Родосе.
Споры о возрасте Дербента не утихнут никогда. Любой дагестанец вам скажет, что ему не менее 5000 лет. Дербент — самый южный город России. Если хотите совместить солнце, море, золотые пески и культурную программу — этот город вам подойдет. Еще он считается самым экологически чистым.
А на Родосе люди жили еще в эпоху неолита. Все путеводители в один голос утверждают — здесь отдыхали боги. Здесь можно совместить приятное с полезным. С утра — нырнуть в лазурное море и поваляться на пляже, а вечером — окунуться в историю посмотреть одни из самых древних развалин на земле. Попасть в историю здесь не составляет труда.
В Дагестане в любом доме вас с удовольствием накормят, и с легкостью оставят ночевать, если рядом не окажется отеля. Ничего не бойтесь, кроме сервиса. А на Родосе вы поймете смысл чеховских строк — «есть все, как в Греции».
Подробнее о том, как лучше отдохнуть и не разориться, — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
А на Родосе люди жили еще в эпоху неолита. Все путеводители в один голос утверждают — здесь отдыхали боги. Здесь можно совместить приятное с полезным. С утра — нырнуть в лазурное море и поваляться на пляже, а вечером — окунуться в историю посмотреть одни из самых древних развалин на земле. Попасть в историю здесь не составляет труда.
В Дагестане в любом доме вас с удовольствием накормят, и с легкостью оставят ночевать, если рядом не окажется отеля. Ничего не бойтесь, кроме сервиса. А на Родосе вы поймете смысл чеховских строк — «есть все, как в Греции».
Подробнее о том, как лучше отдохнуть и не разориться, — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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