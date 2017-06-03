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  • 03.06, 14:25
    Дербент vs Родос: секреты отдыха среди древних памятников. Греция, Дагестан, отдых и досуг, туризм и путешествия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дербент vs Родос: секреты отдыха среди древних памятников

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    Дербент vs Родос: секреты отдыха среди древних памятников

    Дербент vs Родос: секреты отдыха среди древних памятников

      Программа «Двойные стандарты. Тут вам не там!» узнала все об отдыхе в Дербенте и на Родосе.

      Споры о возрасте Дербента не утихнут никогда. Любой дагестанец вам скажет, что ему не менее 5000 лет. Дербент — самый южный город России. Если хотите совместить солнце, море, золотые пески и культурную программу — этот город вам подойдет. Еще он считается самым экологически чистым.

      А на Родосе люди жили еще в эпоху неолита. Все путеводители в один голос утверждают — здесь отдыхали боги. Здесь можно совместить приятное с полезным. С утра — нырнуть в лазурное море и поваляться на пляже, а вечером — окунуться в историю посмотреть одни из самых древних развалин на земле. Попасть в историю здесь не составляет труда.

      В Дагестане в любом доме вас с удовольствием накормят, и с легкостью оставят ночевать, если рядом не окажется отеля. Ничего не бойтесь, кроме сервиса. А на Родосе вы поймете смысл чеховских строк — «есть все, как в Греции».

      Подробнее о том, как лучше отдохнуть и не разориться, — в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!».

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