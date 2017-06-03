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  • 03.06, 14:26

    «Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

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    «Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

    «Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

    «Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

    К съемкам новых приключений попугая Кеши «Союзмультфильм» приступает в следующем году. На экраны полнометражный мультфильм выйдет в 2020-м.

    Анимационный фильм про попугая будет называться «Кеша на Таити», сценарий написал Александр Курляндский, сообщила в ходе ПМЭФ-2017 председатель правления киностудии.

    Юлиана Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»: «В следующем году мы запускаем в производство полнометражный фильм про путешествия попугая Кеши. Мы будем работать плотно с ним для того, чтобы в 2020 году выйти с полнометражным фильмом».

    По словам Слащёвой, сценарий для фильма о приключениях Кеши был написал еще четыре года назад, но все это время у студии не было возможности начать съемки, передает ТАСС.

    Александр Курляндский — автор сценариев всех серий популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая», а также «Великолепного Гоши», «Ну, погоди!» и других известных многосерийных мультфильмов.

    Ранее «Союзмультфильм» анонсировал съемки 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино», которые планируется выпустить в период с 2018 по 2020 год, полнометражный мультипликационный фильм про российского полководца Александра Суворова. Также в конце этого года в прокат выйдет анимационный фильм «Гофманиада». Картина будет состоять из трех частей, в которых задействованы герои известных произведений Гофмана — Крошка Цахес, Песочный человек, принцесса Брамбилла, но главным героем фильма станет сам писатель.

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