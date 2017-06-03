«Союзмультфильм» снимет полнометражный мультфильм про попугая Кешу

К съемкам новых приключений попугая Кеши «Союзмультфильм» приступает в следующем году. На экраны полнометражный мультфильм выйдет в
2020-м.
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Анимационный фильм про попугая будет называться «Кеша на Таити», сценарий написал Александр Курляндский, сообщила в ходе ПМЭФ-2017 председатель правления киностудии.
Юлиана Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»: «В следующем году мы запускаем в производство полнометражный фильм про путешествия попугая Кеши. Мы будем работать плотно с ним для того, чтобы в 2020 году выйти с полнометражным фильмом».
По словам Слащёвой, сценарий для фильма о приключениях Кеши был написал еще четыре года назад, но все это время у студии не было возможности начать съемки, передает ТАСС.
Александр Курляндский — автор сценариев всех серий популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая», а также «Великолепного Гоши», «Ну, погоди!» и других известных многосерийных мультфильмов.
Ранее «Союзмультфильм» анонсировал съемки 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино», которые планируется выпустить в период с 2018 по 2020 год, полнометражный мультипликационный фильм про российского полководца Александра Суворова. Также в конце этого года в прокат выйдет анимационный фильм «Гофманиада». Картина будет состоять из трех частей, в которых задействованы герои известных произведений Гофмана — Крошка Цахес, Песочный человек, принцесса Брамбилла, но главным героем фильма станет сам писатель.
Юлиана Слащёва, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»: «В следующем году мы запускаем в производство полнометражный фильм про путешествия попугая Кеши. Мы будем работать плотно с ним для того, чтобы в 2020 году выйти с полнометражным фильмом».
По словам Слащёвой, сценарий для фильма о приключениях Кеши был написал еще четыре года назад, но все это время у студии не было возможности начать съемки, передает ТАСС.
Александр Курляндский — автор сценариев всех серий популярного мультипликационного сериала «Возвращение блудного попугая», а также «Великолепного Гоши», «Ну, погоди!» и других известных многосерийных мультфильмов.
Ранее «Союзмультфильм» анонсировал съемки 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино», которые планируется выпустить в период с 2018 по 2020 год, полнометражный мультипликационный фильм про российского полководца Александра Суворова. Также в конце этого года в прокат выйдет анимационный фильм «Гофманиада». Картина будет состоять из трех частей, в которых задействованы герои известных произведений Гофмана — Крошка Цахес, Песочный человек, принцесса Брамбилла, но главным героем фильма станет сам писатель.
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