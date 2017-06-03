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  • 03.06, 14:25

    СМИ: удар возглавляемой США коалиции убил 43 мирных жителя Ракки

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    СМИ: удар возглавляемой США коалиции убил 43 мирных жителя Ракки

    СМИ: удар возглавляемой США коалиции убил 43 мирных жителя Ракки

    Сирийское государственное ТВ со ссылкой на очевидцев сообщило о трагедии в сирийском городе Ракке.

    Самолеты возглавляемой США коалиции атаковали здание в Ракке, где находились мирные жители. Большинство погибших — женщины и дети, сообщает сирийское государственное телевидение.

    Официальных комментариев со стороны Сирии и США пока не поступало.

    Международная антитеррористическая коалиция во главе с США совершила с августа 2014 года 21 тысячу 35 бомбардировок в Ираке и Сирии, говорится в официальном докладе коалиции. США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.

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