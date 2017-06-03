Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео

Мощный взрыв прогремел в супермаркете в городе Шираз на юге Ирана.
ЧП случилось в ночь на 3 июня. В результате взрыва пострадали как минимум 37 человек. О погибших пока не сообщается. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Не исключено, что причиной ЧП могли быть взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, хранившиеся в супермаркете.
Как сообщает IRNA, жизням пострадавших ничто не угрожает.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Не исключено, что причиной ЧП могли быть взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, хранившиеся в супермаркете.
Как сообщает IRNA, жизням пострадавших ничто не угрожает.
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