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  • 03.06, 14:26
    Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео. взрывы, Иран, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео

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    • Фото: theNK /youtube.com
    Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео

    Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео

    Взрыв в супермаркете ранил 37 человек: видео
    • Фото: theNK /youtube.com

      • Мощный взрыв прогремел в супермаркете в городе Шираз на юге Ирана.

      ЧП случилось в ночь на 3 июня. В результате взрыва пострадали как минимум 37 человек. О погибших пока не сообщается. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

      Сейчас правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Не исключено, что причиной ЧП могли быть взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, хранившиеся в супермаркете.

      Как сообщает IRNA, жизням пострадавших ничто не угрожает.

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