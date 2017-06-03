Глава Пентагона не исключил конфликта между США и Китаем

Министр обороны США Джефф Мэттис выступил против милитаризации искусственных островов в
Южно-Китайском море и не исключил конфронтации с КНР.
Глава Пентагона, комментируя масштабное строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море, заявил о неуважении к интересам других государств.
Джефф Мэттис, министр обороны США: «Масштабы и эффект деятельности Китая в Южно-Китайском море по строительству искусственных островов отличаются от подобных действий других государств… Они (различия) включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств».
Глава Пентагона также заявил о возможных трениях между КНР и США, несмотря на тесное экономическое сотрудничество, цитирует РИА Новости западные агентства.
Джефф Мэттис: «Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, они обречены конкурировать, однако конфликт не неизбежен. Наши государства могут и сотрудничают для взаимной выгоды. Мы будем тесно работать с Китаем в тех областях, где у нас общие цели».
Напомним, что в мае власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море, чтобы препятствовать подходу вьетнамских подводных лодок. Власти КНР заявили, что такие действия носят исключительно оборонительный характер и страна вправе «делать все, что захочет, на своей территории». США раскритиковали действия Пекина, назвав их военизацией морских форпостов.
Урегулирование территориальных морских споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях обсуждался на прошедшем недавно саммите G7. Итоговое заявление «семерки» по этому вопросу вызвало резкое недовольство властей КНР. Пекин призвал страны G7 прекратить безответственные заявления и начать поддерживать мир и стабильность в данном регионе.
Джефф Мэттис, министр обороны США: «Масштабы и эффект деятельности Китая в Южно-Китайском море по строительству искусственных островов отличаются от подобных действий других государств… Они (различия) включают в себя их милитаризацию, пренебрежение международным правом, неуважение к интересам других государств».
Глава Пентагона также заявил о возможных трениях между КНР и США, несмотря на тесное экономическое сотрудничество, цитирует РИА Новости западные агентства.
Джефф Мэттис: «Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, они обречены конкурировать, однако конфликт не неизбежен. Наши государства могут и сотрудничают для взаимной выгоды. Мы будем тесно работать с Китаем в тех областях, где у нас общие цели».
Напомним, что в мае власти Китая разместили пусковые ракетные установки на спорном рифе Юншудао в Южно-Китайском море, чтобы препятствовать подходу вьетнамских подводных лодок. Власти КНР заявили, что такие действия носят исключительно оборонительный характер и страна вправе «делать все, что захочет, на своей территории». США раскритиковали действия Пекина, назвав их военизацией морских форпостов.
Урегулирование территориальных морских споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях обсуждался на прошедшем недавно саммите G7. Итоговое заявление «семерки» по этому вопросу вызвало резкое недовольство властей КНР. Пекин призвал страны G7 прекратить безответственные заявления и начать поддерживать мир и стабильность в данном регионе.
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