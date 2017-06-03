Четыре человека погибли в ДТП под Курском

Четыре человека стали жертвами автокатастрофы в Тимском районе Курской области.
ДТП произошло сегодня рано утром на 87-м километре автодороги Курск — Борисоглебск, в районе населенного пункта Погожее. Там столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2115. Как сообщает РИА Новости, в результате пострадали пять человек, четверо из них погибли.
Выживший раненый отправлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства трагедии выясняются.
Выживший раненый отправлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства трагедии выясняются.
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