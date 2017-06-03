Красота по-русски
ТВ-Эфир
Красота по-русски
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 14:25

    Четыре человека погибли в ДТП под Курском

    комментировать

    Четыре человека погибли в ДТП под Курском

    Четыре человека погибли в ДТП под Курском

    Четыре человека стали жертвами автокатастрофы в Тимском районе Курской области.

    ДТП произошло сегодня рано утром на 87-м километре автодороги Курск — Борисоглебск, в районе населенного пункта Погожее. Там столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2115. Как сообщает РИА Новости, в результате пострадали пять человек, четверо из них погибли.

    Выживший раненый отправлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства трагедии выясняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru