Несезонные овощи и фрукты: насколько опасны нитраты и пестициды

Современное сельское хозяйство — это в основном очень искусственная штука, основанная на применении удобрений, ядов против вредителей и других препаратов. Иначе не будет высоких урожаев, плоды не будут хорошо храниться и доезжать на другой конец света.
Потребители волнуются: не травят ли их нитратами и пестицидами? Нужно разобраться, что такое сельскохозяйственные химикат, и есть ли они в нашей пище и что с этим делать. Уровень недоверия к продуктам у россиян, конечно, невероятно высок. Короткий опрос на одном из крупных московских рынков показал, что многие покупатели годами ходят к одному и тому же продавцу, которого считают проверенным, а на прилавки остальных посматривают с опаской. Некоторые отправляются за едой, вооружившись специальным прибором — нитратомером.
Нитраты, то есть соли азотной кислоты, всегда есть в любых растениях, даже тех, которые никто не удобрял. Это обязательный элемент обмена веществ. Растения берут нитраты из почвы, потому что им нужен азот для построения биомассы. Существует соблазн дать растениям больше нитратов, чтобы они росли гораздо быстрее. Не все эти молекулы, попав в растение, сразу успевают перейти в безопасный вид. У человека, съевшего такое, вполне может возникнуть отравление.
Опасаясь за свое здоровье, люди читают советы в Интернете и пытаются по внешнему виду продуктов определить, что опасно, а что нет. Особо многие боятся зимних овощей, фруктов и листовой зелени из теплицы, а также сельхозпродуктов, которые везут из-за рубежа. В их опасности убеждены даже некоторые люди с профильным образованием. Подробнее о вкусной и здоровой пище смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
Нитраты, то есть соли азотной кислоты, всегда есть в любых растениях, даже тех, которые никто не удобрял. Это обязательный элемент обмена веществ. Растения берут нитраты из почвы, потому что им нужен азот для построения биомассы. Существует соблазн дать растениям больше нитратов, чтобы они росли гораздо быстрее. Не все эти молекулы, попав в растение, сразу успевают перейти в безопасный вид. У человека, съевшего такое, вполне может возникнуть отравление.
Опасаясь за свое здоровье, люди читают советы в Интернете и пытаются по внешнему виду продуктов определить, что опасно, а что нет. Особо многие боятся зимних овощей, фруктов и листовой зелени из теплицы, а также сельхозпродуктов, которые везут из-за рубежа. В их опасности убеждены даже некоторые люди с профильным образованием. Подробнее о вкусной и здоровой пище смотрите в программе «Еда живая и мертвая».
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