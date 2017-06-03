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  • 03.06, 14:25
    Учимся экономить: как сократить расходы на еду без последствий для здоровья. еда, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Учимся экономить: как сократить расходы на еду без последствий для здоровья

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    Учимся экономить: как сократить расходы на еду без последствий для здоровья

    Учимся экономить: как сократить расходы на еду без последствий для здоровья

      В больших городах круглый год продаются зеленые салаты разных видов, свежая рыба, экзотические фрукты и ягоды. Проблема только в том, что стоит это все немалых денег. Можно научиться экономить, не уменьшая богатства рациона.

      Во-первых, нужно планировать покупки. Это довольно очевидное правило, которое работает хорошо. Перед походом в магазин стоит составить перечень блюд, которые вы собираетесь готовить, и конкретно под них закупить продукты по списку.

      Нельзя попадаться на уловки производителей. Бывает так, что и меню спланировано, и список составлен, а сумма чека после похода в магазин все равно превосходит ожидания. Люди накупают лишнего благодаря маркетологам. Музыкальное сопровождение в магазине, ароматы, яркие ценники, расстановка на полках, акции, скидки — все это разработано, чтобы подстегивать наше желание покупать больше и больше, в том числе и того, что не планировалось, а, возможно, и вовсе не нужно.

      Необходимо правильно хранить продукты. Закупать надолго вперед экономно только в том случае, если удастся сохранить их свежими. Тут на помощь приходят простые правила. Во-первых, не стоит бояться заморозки. Исследования подтверждают, что замороженные летом фрукты и овощи практически не уступают в пользе свежим. Мясо, птица, бульоны и даже некоторые готовые блюда тоже отлично хранятся.

      Можно ощутимо экономить, если готовить самостоятельно. Частое посещение общепита может нанести вред не только фигуре и здоровью, но и кошельку. Дело здесь не только в том, что в кафе посетитель частенько съедает больше, а еще и в том, что получается дороже.

      Нужно помнить, что выбирать продукты надо с умом. Попытка сберечь лишний рубль может навредить здоровью. В рационе должно быть достаточно белка, поэтому дорогое мясо вполне заменимо более дешевой курицей или бобовыми. Из капусты, огурцов, помидоров, картофеля, моркови и свеклы можно составить здоровое меню. Подробнее о вкусной и здоровой пище смотрите в программе «Еда живая и мертвая».

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