Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке на зимней Олимпиаде 2002 года

Бывший сотрудник АНБ Томас Дрейк утверждает, что американская спецслужба отслеживала все электронные сообщения, оправленные и полученные в Солт-Лейк-Сити .

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АНБ могло отрабатывать способы массовой электронной слежки во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, рассказал Associated Press бывший сотрудник агентства Томас Дрейк.



Томас Дрейк, экс-сотрудник АНБ: «Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки».



В АНБ эту информацию опровергают, заявляя, что отслеживали лишь международные контакты, поскольку располагали данными об угрозе, исходящей от некой террористической организации.



В 2015-м бывший мэр Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсон также обвинил АНБ и ФБР в незаконном сборе данных. Сейчас к иску Андерсона присоединился и Дрейк, который также подал в суд на агентство нацбезопасности США.