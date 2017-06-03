Экс-сотрудник АНБ рассказал о тотальной слежке на зимней Олимпиаде 2002 года

Бывший сотрудник АНБ Томас Дрейк утверждает, что американская спецслужба отслеживала все электронные сообщения, оправленные и полученные в
Солт-Лейк-Сити.
АНБ могло отрабатывать способы массовой электронной слежки во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, рассказал Associated Press бывший сотрудник агентства Томас Дрейк.
Томас Дрейк, экс-сотрудник АНБ: «Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки».
В АНБ эту информацию опровергают, заявляя, что отслеживали лишь международные контакты, поскольку располагали данными об угрозе, исходящей от некой террористической организации.
В 2015-м бывший мэр Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсон также обвинил АНБ и ФБР в незаконном сборе данных. Сейчас к иску Андерсона присоединился и Дрейк, который также подал в суд на агентство нацбезопасности США.
Томас Дрейк, экс-сотрудник АНБ: «Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки».
В АНБ эту информацию опровергают, заявляя, что отслеживали лишь международные контакты, поскольку располагали данными об угрозе, исходящей от некой террористической организации.
В 2015-м бывший мэр Солт-Лейк-Сити Рокки Андерсон также обвинил АНБ и ФБР в незаконном сборе данных. Сейчас к иску Андерсона присоединился и Дрейк, который также подал в суд на агентство нацбезопасности США.
Комментарии