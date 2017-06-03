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  • 03.06, 14:25

    Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в этом году

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    Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в этом году

    Минобороны получит 14 вертолетов <nobr>Ка-52</nobr> «Аллигатор» в этом году

    В российскую армию до 2020 года будет поставлено 50 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

    А уже в этом году, как сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, в рамках гособоронзаказа запланирована поставка 14 вертолетов Ка-52.

    Также Борисов отметил, что оборонное ведомство может закупить новые вертолеты Ка-62, которые сейчас проходят заводские испытания, передает «Интерфакс».

    Ка-52 «Аллигатор» — разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Машина производится с 2008 года.

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