Лауреатов международного фестиваля детских театров кукол наградят в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке завершается международный фестиваль детских любительских театров кукол.

Мероприятие приурочили к празднованию 400-летнего юбилея города. Среди членов жюри есть телеведущие и деятели театрального искусства, в том числе знаменитый актер Владимир Машков.



Владимир Машков, актер, режиссер: «Возможность такая — показать в другом городе, на другую публику, выйти к серьезным профессионалам, потому что в жюри большие мастера, которые всю жизнь занимаются театром кукол. Мне кажется, это невероятный старт».



Профессиональные артисты устроили мастер-классы для юных коллег и поделились с ними секретами мастерства. Для детей организовали насыщенную развлекательную программу, а также устроили праздничную акцию, посвященную юбилею города. Сегодня состоится награждение лауреатов и церемония закрытия фестиваля.