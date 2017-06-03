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  • 03.06, 14:25
    Лауреатов международного фестиваля детских театров кукол наградят в Новокузнецке. Новокузнецк, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лауреатов международного фестиваля детских театров кукол наградят в Новокузнецке

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    Лауреатов международного фестиваля детских театров кукол наградят в Новокузнецке

    Лауреатов международного фестиваля детских театров кукол наградят в Новокузнецке

      Сегодня в Новокузнецке завершается международный фестиваль детских любительских театров кукол.

      Мероприятие приурочили к празднованию 400-летнего юбилея города. Среди членов жюри есть телеведущие и деятели театрального искусства, в том числе знаменитый актер Владимир Машков.

      Владимир Машков, актер, режиссер: «Возможность такая — показать в другом городе, на другую публику, выйти к серьезным профессионалам, потому что в жюри большие мастера, которые всю жизнь занимаются театром кукол. Мне кажется, это невероятный старт».

      Профессиональные артисты устроили мастер-классы для юных коллег и поделились с ними секретами мастерства. Для детей организовали насыщенную развлекательную программу, а также устроили праздничную акцию, посвященную юбилею города. Сегодня состоится награждение лауреатов и церемония закрытия фестиваля.

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