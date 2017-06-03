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  • 03.06, 14:26

    Роструд: в России не хватает инженеров

    11 комментариев

    Роструд: в России не хватает инженеров

    Роструд: в России не хватает инженеров

    Рынок труда в России все еще перенасыщен экономистами и юристами. Вузы начали снижать число бюджетных мест на эти специальности.

    Российским предприятиям сложно найти специалистов инженерной отрасли, необходимо увеличить количество выпускников в сфере производства, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов в кулуарах ПМЭФ-2017.

    Всеволод Вуколов, глава Роструда: «На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства».

    Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу.

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