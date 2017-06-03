Лидер группы Soundgarden перед смертью принял семь видов лекарств

СМИ стали известны результаты вскрытия тела рокера Криса Корнелла, который покончил жизнь самоубийством в одном из отелей Детройта.
Крис Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства «не являются причиной смерти», сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на отчет о вскрытии.
Тело лидера группы Soundgarden нашли 18 мая в одном из американских отелей на полу ванной комнаты. Корнеллу было 52 года. Певец занимался благотворительностью — оказывал помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.
Тело лидера группы Soundgarden нашли 18 мая в одном из американских отелей на полу ванной комнаты. Корнеллу было 52 года. Певец занимался благотворительностью — оказывал помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.
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