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  • 03.06, 14:25

    Лидер группы Soundgarden перед смертью принял семь видов лекарств

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    Лидер группы Soundgarden перед смертью принял семь видов лекарств

    Лидер группы Soundgarden перед смертью принял семь видов лекарств

    СМИ стали известны результаты вскрытия тела рокера Криса Корнелла, который покончил жизнь самоубийством в одном из отелей Детройта.

    Крис Корнелл в значительных количествах принял успокоительное ативан (лоразепам), а также другие препараты, в том числе антагонист наркотических анальгетиков наркан. Несмотря на их количество, принятые Корнеллом лекарства «не являются причиной смерти», сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на отчет о вскрытии.

    Тело лидера группы Soundgarden нашли 18 мая в одном из американских отелей на полу ванной комнаты. Корнеллу было 52 года. Певец занимался благотворительностью — оказывал помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

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