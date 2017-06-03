В Бурятии запустили субсидированные авиарейсы в северные районы республики

В Республике Бурятия значительно подешевели билеты на внутренние авиарейсы. Это стало возможным благодаря субсидиям из местного бюджета.

Стоимость перелета в северные районы региона снизилась примерно на треть, а самих рейсов стало больше. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума заявил врио главы республики.



Алексей Цыденов, временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия: «Мы выделили субсидии, хурал поддержал. Теперь у нас три рейса в неделю — на Нижнеангарск, два рейса в неделю — на Таксимо. Субсидируем билеты. В Нижнеангарск — 6000 рублей, в Таксимо — 7000 рублей. То есть мы обеспечили связанность республики и транспортную доступность повысили для населения, чтобы мы могли и экономическую активность повышать в районах, и социальные связи восстанавливать».



По словам главы республики, число рейсов планируют увеличивать и дальше. Первые пассажиры уже оценили изменения. Теперь даже из отдаленных районов можно добраться до Улан-Удэ всего за полтора часа.



Марина Орлова, жительница Нижнеангарска: «Порой добираться в экстренных ситуациях до больших городов, таких, как Иркутск, Улан-Удэ, очень проблематично. Поезда ходят каждый день, но добираться двое суток до места назначения — это, конечно, сложно, особенно больным, старым, с детьми… Очень здорово, что у нас есть связь, мы просто счастливы».



В ближайшие 2 года на развитие внутренних авиаперевозок выделят больше 100 миллионов рублей.