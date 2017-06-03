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  • 03.06, 14:26
    Жителям деревни в сирийской Латакии российские военные привезли еду. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жителям деревни в сирийской Латакии российские военные привезли еду

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    Жителям деревни в сирийской Латакии российские военные привезли еду

    Жителям деревни в сирийской Латакии российские военные привезли еду

      Российский центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь в одну из деревень сирийской Латакии с населением около 3 тысяч человек.

      Место выбрали по просьбе губернатора провинции. Он сообщил, что из-за войны многие местные жители остались без средств к существованию.

      Александр Воронцов, сотрудник центра по примирению враждующих сторон: «В населенный пункт мы привезли несколько сотен пакетов гуманитарной помощи. Помощь оказываем всем, но в первую очередь семьям погибших, в том числе и гражданскому населению».

      Джамиля Хасан: «В моей семье 5 дочерей и 3 сыновей. Старший погиб, у него остались две маленьких дочки. И всех их надо кормить. Спасибо России, нам сейчас никакая помощь не будет лишней».

      Сотрудники центра по примирению враждующих сторон передали местным жителям продуктовые наборы с рисом, мукой, сахаром, консервами и чаем.

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