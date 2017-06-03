Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран

Российская столица на несколько дней превратилась в настоящую машину времени. На улицах и в парках можно встретить людей, одетых совсем не по моде. В Москве открылся фестиваль реконструкций «Времена и эпохи». Его участники переодеваются в исторические костюмы и воссоздают самые знаковые события прошлого.
Влипнуть в историю в Москве сегодня очень просто, площадки исторического фестиваля «Времена и эпохи» разбросаны по всему городу. И почти везде можно не только посмотреть, но и потрогать, и попробовать, и поучиться. На коня, конечно, вряд ли посадят, ездить верхом все же надо уметь.
Деревянная фузея даже детям вполне по силам. А вот солдатам постарше и поглупее, которые свою фузею, потеряли на бранном поле, полагалось уметь рубиться палашом.
Деревянная фузея даже детям вполне по силам. А вот солдатам постарше и поглупее, которые свою фузею, потеряли на бранном поле, полагалось уметь рубиться палашом.
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