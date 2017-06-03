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  • 03.06, 14:26
    Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран. Москва, исторические реконструкции, история, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран

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    Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран

    Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран

    Фестиваль «Времена и эпохи» собрал в Москве реконструкторов из разных стран

      Российская столица на несколько дней превратилась в настоящую машину времени. На улицах и в парках можно встретить людей, одетых совсем не по моде. В Москве открылся фестиваль реконструкций «Времена и эпохи». Его участники переодеваются в исторические костюмы и воссоздают самые знаковые события прошлого.

      Влипнуть в историю в Москве сегодня очень просто, площадки исторического фестиваля «Времена и эпохи» разбросаны по всему городу. И почти везде можно не только посмотреть, но и потрогать, и попробовать, и поучиться. На коня, конечно, вряд ли посадят, ездить верхом все же надо уметь.

      Деревянная фузея даже детям вполне по силам. А вот солдатам постарше и поглупее, которые свою фузею, потеряли на бранном поле, полагалось уметь рубиться палашом.

      Потешные войска в парке «Царицино» оказались, кстати, не такими уж потешными. Все максимально достоверно. Шведов изображают настоящие шведы. Здесь же испанцы, поляки, норвежцы. Исторические клубы есть в разных странах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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