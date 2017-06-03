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  • 03.06, 14:26
    Глава Минприроды анонсировал экологическую модернизацию производства. заводы и фабрики, компании, экология, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава Минприроды анонсировал экологическую модернизацию производства

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    Глава Минприроды анонсировал экологическую модернизацию производства

    Глава Минприроды анонсировал экологическую модернизацию производства

      Россия до 2020 года законодательно утвердит действие Парижского соглашения по климату внутри страны. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава Минприроды Сергей Донской.

      По словам министра, уже через 2 года вступит в силу закон, который повысит экологические требования к предприятиям. Чтобы соответствовать новым стандартам, производители должны провести масштабную модернизацию, в частности, перейти на современные технологии, которые позволят снизить объем вредных выбросов.

      Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Между министерством многими регионами подписаны 55 соглашений с конкретными предприятиями. Эти 55 соглашений сейчас уже начинают выполняться, они в первую очередь предусматривают уже в рамках Года экологии 2017 году начало масштабной модернизации. У нас здесь и „Норильский никель“, у нас есть и рудные компании, много различных предприятий, которые сегодня уже начинают внедрять наилучшие доступные технологии. Это говорит о том, что есть бизнес, который понимает, что модернизация — это не затраты выкинутые, на которых потом можно поставить крест, а это реальные затраты, которые потом повышают конкурентоспособность предприятия».

      Сергей Донской также прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату. По словам министра, для России важнее, чтобы документ ратифицировали главные торговые партнеры нашей страны, в числе которых страны БРИКС и Евросоюза, а также Норвегия и Япония.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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