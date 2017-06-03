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  • 03.06, 14:26
    «Добьемся уникального результата»: Путин обозначил ожидаемый уровень инфляции. Путин, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Добьемся уникального результата»: Путин обозначил ожидаемый уровень инфляции

    11 комментариев

    «Добьемся уникального результата»: Путин обозначил ожидаемый уровень инфляции

    «Добьемся уникального результата»: Путин обозначил ожидаемый уровень инфляции

      На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин обсудил с иностранными бизнесменами проекты в области цифровой экономики, фармацевтики, а также скоростной железнодорожный транспорт.

      Как отметили участники встречи, в центре внимания были глобальные вопросы, в том числе совершенствование действующих проектов и стабильность экономической ситуации в России. Зарубежный бизнес позитивно оценивает инвестиционный климат нашей страны. По мнению главы государства, в отечественной экономике наметился рост, а инфляцию удается сдерживать.

      Владимир Путин, президент РФ: «Как вы знаете, Центральный банк поставил перед собой задачу в 4%. На сегодняшний день это 4,1%. Фактически мы идем по графику, думаю, что в этом году добьемся уникального для новейшей экономики России результата — инфляция будет меньше 4%. Посмотрим по результатам, но так идет дело, что это будет примерно так. Все это на фоне достаточно, слава богу, стабильной социальной ситуации. У нас безработица сохраняется на весьма низком уровне — 5% с небольшим. И нам удается эту задачу в таком режиме решать и дальше».

      Также Владимир Путин посетил новый мультимедийный центр «Известий», открытый на площадке форума. В этом году газета отмечает вековой юбилей. Генеральный директор издания Владимир Тюлин показал президенту основные функции нового мультимедийного портала.

      Вечером российский лидер принял в Константиновском дворце министра иностранных дел Германии. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались российско-немецкие отношения.

      Третий день внимание мировых СМИ приковано к новостям из Санкт-Петербурга. Программа экономического форума оказалась весьма насыщенной. В павильонах ПМЭФ-2017 работала выездная студия НТВ, в эфир выходили интервью с участниками и гостями, на НТВ.Ru шли трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего на форуме можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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