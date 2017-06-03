«Добьемся уникального результата»: Путин обозначил ожидаемый уровень инфляции

На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин обсудил с иностранными бизнесменами проекты в области цифровой экономики, фармацевтики, а также скоростной железнодорожный транспорт.
Как отметили участники встречи, в центре внимания были глобальные вопросы, в том числе совершенствование действующих проектов и стабильность экономической ситуации в России. Зарубежный бизнес позитивно оценивает инвестиционный климат нашей страны. По мнению главы государства, в отечественной экономике наметился рост, а инфляцию удается сдерживать.
Владимир Путин, президент РФ: «Как вы знаете, Центральный банк поставил перед собой задачу в 4%. На сегодняшний день это 4,1%. Фактически мы идем по графику, думаю, что в этом году добьемся уникального для новейшей экономики России результата — инфляция будет меньше 4%. Посмотрим по результатам, но так идет дело, что это будет примерно так. Все это на фоне достаточно, слава богу, стабильной социальной ситуации. У нас безработица сохраняется на весьма низком уровне — 5% с небольшим. И нам удается эту задачу в таком режиме решать и дальше».
Также Владимир Путин посетил новый мультимедийный центр «Известий», открытый на площадке форума. В этом году газета отмечает вековой юбилей. Генеральный директор издания Владимир Тюлин показал президенту основные функции нового мультимедийного портала.
Вечером российский лидер принял в Константиновском дворце министра иностранных дел Германии. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались российско-немецкие отношения.
ПМЭФ-2017 работала выездная студия НТВ, в эфир выходили интервью с участниками и гостями, на НТВ.Ru шли трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего на форуме можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Владимир Путин, президент РФ: «Как вы знаете, Центральный банк поставил перед собой задачу в 4%. На сегодняшний день это 4,1%. Фактически мы идем по графику, думаю, что в этом году добьемся уникального для новейшей экономики России результата — инфляция будет меньше 4%. Посмотрим по результатам, но так идет дело, что это будет примерно так. Все это на фоне достаточно, слава богу, стабильной социальной ситуации. У нас безработица сохраняется на весьма низком уровне — 5% с небольшим. И нам удается эту задачу в таком режиме решать и дальше».
Также Владимир Путин посетил новый мультимедийный центр «Известий», открытый на площадке форума. В этом году газета отмечает вековой юбилей. Генеральный директор издания Владимир Тюлин показал президенту основные функции нового мультимедийного портала.
Вечером российский лидер принял в Константиновском дворце министра иностранных дел Германии. Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече обсуждались российско-немецкие отношения.
ПМЭФ-2017 работала выездная студия НТВ, в эфир выходили интервью с участниками и гостями, на НТВ.Ru шли трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего на форуме можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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