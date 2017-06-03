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  • 03.06, 14:25

    Москвичей ждут холодные выходные

    1 комментарий

    Москвичей ждут холодные выходные

    Москвичей ждут холодные выходные

    В столичном регионе в субботу и воскресенье ожидается ветреная и сырая погода.

    Сообщение Росгидромета: «В субботу в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9–11, по области — от 7 до 12 градусов».

    Ветер северо-западный до 5–10 метров в секунду со порывами до 12–17 м/с, цитирует ТАСС.

    В воскресенье погода существенно не изменится, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и такой же ветер, как в субботу. Температура в столице 13–15 градусов, в Подмосковье 12–17 градусов тепла.

    Напомним, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил молиться из-за непростой ситуации с урожаем, сложившейся в Подмосковье из-за аномально холодной погоды для этого времени года.

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