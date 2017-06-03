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  • 03.06, 14:25

    Ариана Гранде навестила детей, пострадавших во время теракта на ее концерте

    1 комментарий

    Ариана Гранде навестила детей, пострадавших во время теракта на ее концерте

    Ариана Гранде навестила детей, пострадавших во время теракта на ее концерте

    Популярная американская певица Ариана Гранде приехала в Королевский детский госпиталь Манчестера, где лечат детей, получивших ранения во время теракта.

    После взрыва, совершенного террористом-смертником на концерте Арианы Гранде 22 мая, в 
    Королевский детский госпиталь Манчестера были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.

    Как пишет Mirror, в больнице Манчестера певица приехала в клинику, пообщалась и сфотографировалась со своими юными поклонниками, а также с их родителями и врачами. Ариана раздавала автографы и говорила ребятам слова поддержки.

    Ариана Гранде, певица: «Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь».




    В воскресенье 4 июня на стадионе Old Trafford состоится благотворительный концерт, в котором кроме Арианы Гранде примут участие Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Фаррел Уильямс и другие популярные исполнители. Все собранные средства пойдут в фонд We Love Manchester, помогающий пострадавшим при теракте. А зрителям, присутствовавшим на концерте Гранде 22 мая, на котором прогремел взрыв, будут предоставлены бесплатные билеты. По сведениям Mirror, все билеты на этот благотворительный концерт в онлайн-продаже были раскуплены в течение 6 минут.

    Напомним, в результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской поп-дивы погибли 22 человека, десятки людей пострадали. В числе погибших и пострадавших много детей и подростков, у которых Гранде пользуется особой популярностью. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в РФ, террористическая группировка «Исламское государство».

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