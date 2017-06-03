Ариана Гранде навестила детей, пострадавших во время теракта на ее концерте

Популярная американская певица Ариана Гранде приехала в Королевский детский госпиталь Манчестера, где лечат детей, получивших ранения во время теракта.
После взрыва, совершенного террористом-смертником на концерте Арианы Гранде 22 мая, в
Королевский детский госпиталь Манчестера были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.
Как пишет Mirror, в больнице Манчестера певица приехала в клинику, пообщалась и сфотографировалась со своими юными поклонниками, а также с их родителями и врачами. Ариана раздавала автографы и говорила ребятам слова поддержки.
Ариана Гранде, певица: «Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь».
В воскресенье 4 июня на стадионе Old Trafford состоится благотворительный концерт, в котором кроме Арианы Гранде примут участие Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Фаррел Уильямс и другие популярные исполнители. Все собранные средства пойдут в фонд We Love Manchester, помогающий пострадавшим при теракте. А зрителям, присутствовавшим на концерте Гранде 22 мая, на котором прогремел взрыв, будут предоставлены бесплатные билеты. По сведениям Mirror, все билеты на этот благотворительный концерт в онлайн-продаже были раскуплены в течение 6 минут.
Напомним, в результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской поп-дивы погибли 22 человека, десятки людей пострадали. В числе погибших и пострадавших много детей и подростков, у которых Гранде пользуется особой популярностью. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в РФ, террористическая группировка «Исламское государство».
Королевский детский госпиталь Манчестера были доставлены 12 детей в возрасте до 16 лет.
Как пишет Mirror, в больнице Манчестера певица приехала в клинику, пообщалась и сфотографировалась со своими юными поклонниками, а также с их родителями и врачами. Ариана раздавала автографы и говорила ребятам слова поддержки.
Ариана Гранде, певица: «Я так горжусь вами. Вы такие сильные и великолепно держитесь».
Ariana Grande’s inspiring words to injured fan, 8, during surprise hospital visithttps://t.co/aUjI8lXCpw pic.twitter.com/yCIq17pkCW— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 2 июня 2017 г.
В воскресенье 4 июня на стадионе Old Trafford состоится благотворительный концерт, в котором кроме Арианы Гранде примут участие Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус, Фаррел Уильямс и другие популярные исполнители. Все собранные средства пойдут в фонд We Love Manchester, помогающий пострадавшим при теракте. А зрителям, присутствовавшим на концерте Гранде 22 мая, на котором прогремел взрыв, будут предоставлены бесплатные билеты. По сведениям Mirror, все билеты на этот благотворительный концерт в онлайн-продаже были раскуплены в течение 6 минут.
Напомним, в результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта американской поп-дивы погибли 22 человека, десятки людей пострадали. В числе погибших и пострадавших много детей и подростков, у которых Гранде пользуется особой популярностью. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в РФ, террористическая группировка «Исламское государство».
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