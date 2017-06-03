«Юридический салон», 3 июня

У Александра Антонникова из подмосковного Лыткарина в аварии пострадал автомобиль. Он собрался обратиться в свою страховую компанию, но оказалось, что буквально за день до ДТП у него закончилась страховка, а у виновника столкновения она действует. Александр интересуется, сможет ли он получить деньги.
Сергей Волгин, юрист: «За отсутствие полиса автомобилисту грозит штраф в размере 800 рублей. Но к страховому случаю это отношения не имеет. Главное, чтобы полис действовал у виновника, в его страховую компанию и нужно обращаться потерпевшему».
О том, как грамотно выходить из спорных ситуаций и в случае ДТП получать положенную компенсацию, смотрите в программе «Главная дорога».
О том, как грамотно выходить из спорных ситуаций и в случае ДТП получать положенную компенсацию, смотрите в программе «Главная дорога».
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