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  • 03.06, 14:25
    «Юридический салон», 3 июня. автомобили, Главная дорога. Юридический салон, ДТП, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Юридический салон», 3 июня

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    «Юридический салон», 3 июня

    «Юридический салон», 3 июня

      У Александра Антонникова из подмосковного Лыткарина в аварии пострадал автомобиль. Он собрался обратиться в свою страховую компанию, но оказалось, что буквально за день до ДТП у него закончилась страховка, а у виновника столкновения она действует. Александр интересуется, сможет ли он получить деньги.

      Сергей Волгин, юрист: «За отсутствие полиса автомобилисту грозит штраф в размере 800 рублей. Но к страховому случаю это отношения не имеет. Главное, чтобы полис действовал у виновника, в его страховую компанию и нужно обращаться потерпевшему».

      О том, как грамотно выходить из спорных ситуаций и в случае ДТП получать положенную компенсацию, смотрите в программе «Главная дорога».

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