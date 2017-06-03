Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца»

В своем гараже музыкант Денис Клявер коллекционирует раритетные автомобили, но по городу ездит исключительно на огромном внедорожнике.
Певец, музыкант, актер и композитор, лауреат национальной премии «Золотой граммофон» рассказал, за что полюбил американский джип и почему остальные машины теперь пылятся в гараже.
Денис Клявер, музыкант: «Американский хулиган, в нем харизматика есть. Он огромный, для большой семьи. Это машина молодого отца, трижды отца».
В юности Денис так мечтал о своей машине, что по ночам угонял родительский «запорожец».
Денис Клявер: «„Кузнечиком“ я его называл, он такого кислотно-зеленого цвета был. Я по ночам я рассекал по своему родному Купчину».
Когда Клявер получил права, начал заниматься извозом в Санкт-Петербурге на кофейной «шестерке». С тех пор артист сменил больше десятка автомобилей. Теперь у него уже не рабочие лошадки, а часть коллекции. Водителю с 25-летним стажем не страшны мелкие поломки в пути. Он знает, как пользоваться и домкратом и насосом.
Денис Клявер: «Недавно пригодились инструменты после встречи с мошенниками. Креативные ребята попались. Видимо, хотели украсть у меня сумку, решили спустить колесо. Слышу звук спускаемого колеса, смотрю, а у меня нет ниппеля, его выкрутили».
На этот старый трюк Денис не повелся, мошенники остались с носом. Подробности — в программе «Главная дорога».
Денис Клявер, музыкант: «Американский хулиган, в нем харизматика есть. Он огромный, для большой семьи. Это машина молодого отца, трижды отца».
В юности Денис так мечтал о своей машине, что по ночам угонял родительский «запорожец».
Денис Клявер: «„Кузнечиком“ я его называл, он такого кислотно-зеленого цвета был. Я по ночам я рассекал по своему родному Купчину».
Когда Клявер получил права, начал заниматься извозом в Санкт-Петербурге на кофейной «шестерке». С тех пор артист сменил больше десятка автомобилей. Теперь у него уже не рабочие лошадки, а часть коллекции. Водителю с 25-летним стажем не страшны мелкие поломки в пути. Он знает, как пользоваться и домкратом и насосом.
Денис Клявер: «Недавно пригодились инструменты после встречи с мошенниками. Креативные ребята попались. Видимо, хотели украсть у меня сумку, решили спустить колесо. Слышу звук спускаемого колеса, смотрю, а у меня нет ниппеля, его выкрутили».
На этот старый трюк Денис не повелся, мошенники остались с носом. Подробности — в программе «Главная дорога».
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