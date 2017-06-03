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  • 03.06, 14:25
    Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца». автомобили, артисты, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца»

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    Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца»

    Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца»

    Музыкант Денис Клявер признался в угоне родительского «запорожца»

      В своем гараже музыкант Денис Клявер коллекционирует раритетные автомобили, но по городу ездит исключительно на огромном внедорожнике.

      Певец, музыкант, актер и композитор, лауреат национальной премии «Золотой граммофон» рассказал, за что полюбил американский джип и почему остальные машины теперь пылятся в гараже.

      Денис Клявер, музыкант: «Американский хулиган, в нем харизматика есть. Он огромный, для большой семьи. Это машина молодого отца, трижды отца».

      В юности Денис так мечтал о своей машине, что по ночам угонял родительский «запорожец».

      Денис Клявер: «„Кузнечиком“ я его называл, он такого кислотно-зеленого цвета был. Я по ночам я рассекал по своему родному Купчину».

      Когда Клявер получил права, начал заниматься извозом в Санкт-Петербурге на кофейной «шестерке». С тех пор артист сменил больше десятка автомобилей. Теперь у него уже не рабочие лошадки, а часть коллекции. Водителю с 25-летним стажем не страшны мелкие поломки в пути. Он знает, как пользоваться и домкратом и насосом.

      Денис Клявер: «Недавно пригодились инструменты после встречи с мошенниками. Креативные ребята попались. Видимо, хотели украсть у меня сумку, решили спустить колесо. Слышу звук спускаемого колеса, смотрю, а у меня нет ниппеля, его выкрутили».

      На этот старый трюк Денис не повелся, мошенники остались с носом. Подробности — в программе «Главная дорога».

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