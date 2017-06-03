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  • 03.06, 14:25
    Опасные виражи: почему водители автобусов подвергают риску жизни пассажиров. автобусы, Главная дорога. Специальный репортаж, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Опасные виражи: почему водители автобусов подвергают риску жизни пассажиров

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    Опасные виражи: почему водители автобусов подвергают риску жизни пассажиров

    Опасные виражи: почему водители автобусов подвергают риску жизни пассажиров

      За руль автобуса пускают кого угодно, а пассажирам приходится каждый раз играть в рулетку — довезет или покалечит.

      Общежитие мигрантов в Подмосковье заселено строителями, дворниками и водителями автобусов. Последние после пары часов сна садятся за руль и едут зарабатывать деньги. Чтобы получить 40 тысяч, они каждый день должны сдавать минимальный план и очень спешить.

      В Челябинске во время гонки автобусов Ирина Михальченкова упала в салоне и разбила голову. Никого давно не удивляют ни дикие заезды, ни жестокие драки на конечных. Вячеслав Жаринов проработал на автобусе больше 5 лет и решил все бросить.

      Вячеслав Жаринов, водитель автобуса: «Мигранты идут на все, чтобы заработать, на дорогах ведут себя по-хамски».

      Профессионалов вытесняют те, кто работает за копейки и не спорит.

      Сергей Храмов, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России: «Профессионал требует не только более высокой оплаты, но и к себе достойного отношения. А мигрант готов работать в условиях, унижающих человеческое достоинство, и не вякать».

      Устроиться в частный парк может любой, даже совсем без опыта и категории «Д». Условия простые: сдать 3 тысячи рублей в день и заправить автобус, остальное можно оставить себе. Правда, попасть в государственный парк труднее, для этого нужен трехлетний стаж и справка о несудимости. Неграмотных отсеивают сразу на экзамене.

      Тех, кто смог устроиться, ждут нормированный рабочий день и четкое расписание движения. Спешить не надо. Звонки о нарушениях принимают круглосуточно.

      Проверять автопарки закон запрещает. Комиссия по труду, Транснадзор и даже прокуратура приходят с проверкой раз в 3 года. Чаще это делается, если поступают жалобы от пассажиров. Подробности — в программе «Главная дорога».

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