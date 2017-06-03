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  • 03.06, 14:26

    Из-за автомобиля со взрывчаткой в Дублине эвакуировали жителей нескольких улиц

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    Из-за автомобиля со взрывчаткой в Дублине эвакуировали жителей нескольких улиц

    <nobr>Из-за</nobr> автомобиля со взрывчаткой в Дублине эвакуировали жителей нескольких улиц

    В столице Ирландии прошла спецоперация, в результате которой были задержаны два человека в автомобиле со взрывчаткой.

    Как сообщают местные СМИ, спецоперация была проведена в пятницу вечером на севере столицы Ирландии, в районе Баллибох.

    Полиция остановила для проверки автомобиль в рамках операции по противодействию деятельности сторонников вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией. В машине была обнаружена пластиковая взрывчатка.

    Два человека были задержаны. На место происшествия были вызваны саперы. Квартал оцепили, а жителей близлежащий улиц эвакуировали. В настоящее время задержанных допрашивают. Полиция ведет расследование.

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