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  • 03.06, 14:25

    В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

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    В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

    В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

    В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
  • Фото: @BRoweCTV /twitter.com

    • Два человека стали жертвами автокатастрофы в канадской провинции Онтарио.

    Как передает телеканал CTV, небольшой самолет разбился вблизи от города Грейвенхерст, прямо рядом с автомобильном шоссе. Погибли два человека: пилот и его пассажир.

    Не исключено, что пилот из-за каких-либо технических проблем пытался посадить самолет на шоссе, когда случилась катастрофа. На месте аварии работают специалисты, устанавливающие личности погибших и все детали произошедшей трагедии.


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