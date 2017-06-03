В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Два человека стали жертвами автокатастрофы в канадской провинции Онтарио.
Как передает телеканал CTV, небольшой самолет разбился вблизи от города Грейвенхерст, прямо рядом с автомобильном шоссе. Погибли два человека: пилот и его пассажир.
Не исключено, что пилот из-за каких-либо технических проблем пытался посадить самолет на шоссе, когда случилась катастрофа. На месте аварии работают специалисты, устанавливающие личности погибших и все детали произошедшей трагедии.
Не исключено, что пилот из-за каких-либо технических проблем пытался посадить самолет на шоссе, когда случилась катастрофа. На месте аварии работают специалисты, устанавливающие личности погибших и все детали произошедшей трагедии.
MORE: Small plane crashes along Highway 11 in Gravenhurst: https://t.co/T9UQ8DqJVW— CTV News Barrie (@CTVBarrieNews) 2 июня 2017 г.
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