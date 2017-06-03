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  • 03.06, 04:31
    Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе. Иран, взрывы, взрывы газа, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе

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    Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе

    Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе

    Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе
    • Фото: @moeinsafari1 /twitter.com

      • Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу в деловом квартале иранского города Шираз. Полиция предполагает, что речь может идти о взрыве бытового газа.

      Как сообщают иранские СМИ, не менее 39 человек пострадали в Ширазе при взрыве в здании торгового центра. После взрыва начался масштабный пожар, здание охвачено огнем.

      О причинах взрыва пока официально озвученной представителями спецслужб информации нет. СМИ предполагают, что речь идет о взрыве газа, а не о возможном теракте.

      В район, где произошел взрыв прибыли десятки карет скорой помощи и пожарных машин. Пострадавших увозят в больницы.

      В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места происшествия.





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