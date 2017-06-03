Десятки человек пострадали при взрыве в иранском Ширазе

Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу в деловом квартале иранского города Шираз. Полиция предполагает, что речь может идти о взрыве бытового газа.
Как сообщают иранские СМИ, не менее 39 человек пострадали в Ширазе при взрыве в здании торгового центра. После взрыва начался масштабный пожар, здание охвачено огнем.
О причинах взрыва пока официально озвученной представителями спецслужб информации нет. СМИ предполагают, что речь идет о взрыве газа, а не о возможном теракте.
В район, где произошел взрыв прибыли десятки карет скорой помощи и пожарных машин. Пострадавших увозят в больницы.
В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места происшествия.
О причинах взрыва пока официально озвученной представителями спецслужб информации нет. СМИ предполагают, что речь идет о взрыве газа, а не о возможном теракте.
В район, где произошел взрыв прибыли десятки карет скорой помощи и пожарных машин. Пострадавших увозят в больницы.
В соцсетях и СМИ уже появились первые кадры с места происшествия.
🔴🔥آتشنشانی: حادثه #شیراز تلفات جانی نداشت/ 15مصدوم به بیمارستان منتقل شدند/ علت حادثه در دست بررسی است pic.twitter.com/x9qhSxJxpK— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 2 июня 2017 г.
مشاهد للحرائق التي خلفها الانفجار الضخم الذي ضرب مدينة #شيراز الإيرانية قبل قليل pic.twitter.com/MZ9y1yrb5l— ابوناصر (@fj200000) 2 июня 2017 г.
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