В выходные не будут работать многие станции Филёвской линии московского метро

В субботу и воскресенье будет закрыт участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская».
Сообщение пресс-службы Московского метрополитена: «На время проведения ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции „Студенческая“, „Кутузовская“, „Фили“, „Багратионовская“, „Филевский парк“ и „Пионерская“. Через станцию „Кунцевская“ перевозка пассажиров будет осуществляться только по Арбатско-Покровской линии».
До утра понедельника станция «Киевская» будет работать как временная конечная с пересадками на Кольцевую и «синюю» ветки, а также для проезда до станций «Выставочная» и «Международная».
На время проведения ремонтных работ на Филёвской линии пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии и наземным транспортом. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои маршруты.
Работа закрытого участка Филёвской линии в обычном режиме возобновится в понедельник утром с открытием метрополитена.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы и Санкт-Петербурга поступили в продажу электронные проездные билеты, действующие в общественном транспорте обоих городов.
До утра понедельника станция «Киевская» будет работать как временная конечная с пересадками на Кольцевую и «синюю» ветки, а также для проезда до станций «Выставочная» и «Международная».
На время проведения ремонтных работ на Филёвской линии пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии и наземным транспортом. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои маршруты.
Работа закрытого участка Филёвской линии в обычном режиме возобновится в понедельник утром с открытием метрополитена.
Ранее сообщалось, что в метро Москвы и Санкт-Петербурга поступили в продажу электронные проездные билеты, действующие в общественном транспорте обоих городов.
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