Избитого в Мексике видеоблогера поместили в одиночную камеру

Гражданина РФ Алексея Макеева, обвиняемого в убийстве, поместили в одиночную камеру тюрьмы города Четумаль на полтора года.
Дмитрий Болбот, заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике: «Отправили его, как и было установлено судом, в Четумаль отбывать эти полтора года. Алексей Макеев будет находиться в одиночной камере. Если у него будут вопросы, он всегда сможет с нами связаться через своего переводчика. Теперь в течение трех месяцев следователи должны подготовить материалы для судебного процесса».
Напомним, 19 мая в мексиканском Канкуне несколько сотен разгневанных поведением Макеева местных жителей окружили дом проживающего там россиянина. Конфликт быстро перерос в драку, и приезжего из Электростали местные жители едва не линчевали. Макеев несколько раз ударил ножом одного из мексиканцев, он умер. Макеев был сильно избит, но полиции удалось его отбить у разгневанной толпы и отправить в больницу.
предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Суд назначил ему 1,5 года предварительного заключения на время расследования. Если же Макеев будет признан виновным, ему грозит от 25 до 50 лет тюрьмы. В российском посольстве сообщили, что готовы оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание возвращаться в Россию.
Идет маньяк по городу».
Напомним, 19 мая в мексиканском Канкуне несколько сотен разгневанных поведением Макеева местных жителей окружили дом проживающего там россиянина. Конфликт быстро перерос в драку, и приезжего из Электростали местные жители едва не линчевали. Макеев несколько раз ударил ножом одного из мексиканцев, он умер. Макеев был сильно избит, но полиции удалось его отбить у разгневанной толпы и отправить в больницу.
предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Суд назначил ему 1,5 года предварительного заключения на время расследования. Если же Макеев будет признан виновным, ему грозит от 25 до 50 лет тюрьмы. В российском посольстве сообщили, что готовы оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание возвращаться в Россию.
Идет маньяк по городу».
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