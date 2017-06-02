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  • 03.06, 04:31

    Избитого в Мексике видеоблогера поместили в одиночную камеру

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    Избитого в Мексике видеоблогера поместили в одиночную камеру

    Избитого в Мексике видеоблогера поместили в одиночную камеру

    Гражданина РФ Алексея Макеева, обвиняемого в убийстве, поместили в одиночную камеру тюрьмы города Четумаль на полтора года.

    Дмитрий Болбот, заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике: «Отправили его, как и было установлено судом, в Четумаль отбывать эти полтора года. Алексей Макеев будет находиться в одиночной камере. Если у него будут вопросы, он всегда сможет с нами связаться через своего переводчика. Теперь в течение трех месяцев следователи должны подготовить материалы для судебного процесса».

    Напомним, 19 мая в мексиканском Канкуне несколько сотен разгневанных поведением Макеева местных жителей окружили дом проживающего там россиянина. Конфликт быстро перерос в драку, и приезжего из Электростали местные жители едва не линчевали. Макеев несколько раз ударил ножом одного из мексиканцев, он умер. Макеев был сильно избит, но полиции удалось его отбить у разгневанной толпы и отправить в больницу.

    Макеев приобрел дурную славу, регулярно выкладывая в Интернет видеоролики, в которых он всячески оскорблял местных жителей, включая женщин и детей, и угрожал им.

    В понедельник Макеева выписали из больницы. Позже ему было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Суд назначил ему 1,5 года предварительного заключения на время расследования. Если же Макеев будет признан виновным, ему грозит от 25 до 50 лет тюрьмы. В российском посольстве сообщили, что готовы оказать Макееву всю необходимую помощь, несмотря на его отказ от содействия и нежелание возвращаться в Россию.

    В 2013 году Макеев был одним из героев выпуска программы НТВ «Чистосердечное признание» под названием «Идет маньяк по городу».

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