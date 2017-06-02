В продажу поступили единые проездные билеты для Москвы и Петербурга

В метро Москвы и
Санкт-Петербурга появилась возможность приобрести электронные проездные билеты, действующие в общественном транспорте обоих городов.
Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, новые объединенные электронные проездные билеты объединили «Тройку» и «Подорожник». Карта включает два электронных кошелька и будет действовать на всех видах общественного транспорта обоих российских мегаполисов. На карту также можно прописать билеты для проезда по Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). А уже с сентября этого года пассажиры смогут записывать на новую карту билеты Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), а также действующие в Москве билеты «Единый».
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Особенно актуальны объединенные карты „Тройка“ и „Подорожник“ будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров — Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и чемпионата мира по футболу 2018 года».
Новые электронные карты уже можно приобрести на станциях метро «Комсомольская» в Москве и «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге — самых удобных местах для пассажиров железной дороги. А в течение июня карты поступят в продажу на всех остальных станциях метро обоих городов.
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Особенно актуальны объединенные карты „Тройка“ и „Подорожник“ будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров — Кубка конфедераций, который пройдет уже этим летом, и чемпионата мира по футболу 2018 года».
Новые электронные карты уже можно приобрести на станциях метро «Комсомольская» в Москве и «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге — самых удобных местах для пассажиров железной дороги. А в течение июня карты поступят в продажу на всех остальных станциях метро обоих городов.
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