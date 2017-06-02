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  • 03.06, 04:31

    В МЧС объяснили техническим сбоем предупреждение о «заморозках до минус 20 градусов»

    32 комментария

    В МЧС объяснили техническим сбоем предупреждение о «заморозках до минус 20 градусов»

    В МЧС объяснили техническим сбоем предупреждение о «заморозках до минус 20 градусов»

    Из-за технического сбоя операторы сотовой связи отправили жителям Москвы и Подмосковья предупреждение от МЧС о морозах «до минус 20 градусов».

    Как передает агентство «Москва», некоторые жители столичного региона получили оповещение от МЧС о заморозках с опечаткой.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Из-за технического сбоя, возникшего при передаче операторами сотовой связи сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях, жители Московской области получили SMS с предупреждением о возможных заморозках 3–4 июня до минус 20 градусов, вместо минус 2».

    В ведомстве принесли извинения за технический сбой и неточность. Сейчас к массовой рассылке готовится сообщение с уточнением отправленной информации.

    Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о заморозках ночью и утром 3 и 4 июня. Также подмосковные спасатели предупреждали об усилении ветра и дожде с грозой и градом. А губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил молиться в связи с непростой ситуацией с урожаем в регионе, сложившейся из-за аномально холодной для начала июня погоды.

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