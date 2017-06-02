Рогозин пообещал расколдовать «хиреющее» НАТО

Вице-премьер РФ предрек развал НАТО из-за отсутствия общего врага.
Рогозин, ранее работавший постоянным представителем президента при НАТО, отметил, что члены Альянса «не умеют дружить просто ради какой-то благородной цели». Им, по словам Рогозина, необходим общий враг, без которого организация просто развалится.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «НАТО развалится в итоге из-за того, что у них нет предмета деятельности. НАТО начинает скучать, очень сильно хиреет, когда у них сложно с образом врага».
Также Рогозин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что сейчас образ врага сформировался в лице России. Однако нынешний курс НАТО, в том числе санкционная политика, постепенно вырождается, передает ТАСС.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Ситуация экономическая и политическая все равно сложится таким образом, что НАТО потеряет modus vivendi, смысл существования. Они ребята-то неплохие сами по себе, когда с ним каждым один на один разговариваешь. А когда они вместе собираются, с ними что-то происходит, колдовство какое-то. Но мы их расколдуем».
превратилось в инструмент внешней политики США. При этом президент отметил, что Москву не может не беспокоить приближение военной инфраструктуры Альянса к российским границам.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «НАТО развалится в итоге из-за того, что у них нет предмета деятельности. НАТО начинает скучать, очень сильно хиреет, когда у них сложно с образом врага».
Также Рогозин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил, что сейчас образ врага сформировался в лице России. Однако нынешний курс НАТО, в том числе санкционная политика, постепенно вырождается, передает ТАСС.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Ситуация экономическая и политическая все равно сложится таким образом, что НАТО потеряет modus vivendi, смысл существования. Они ребята-то неплохие сами по себе, когда с ним каждым один на один разговариваешь. А когда они вместе собираются, с ними что-то происходит, колдовство какое-то. Но мы их расколдуем».
превратилось в инструмент внешней политики США. При этом президент отметил, что Москву не может не беспокоить приближение военной инфраструктуры Альянса к российским границам.
Напомним, прямые трансляции с ПМЭФ можно смотреть на нашем сайте и в приложениях для Android и iOS.
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