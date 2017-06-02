В Москве на такси-сервис Gett завели дело из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила
такси-сервис Gett в нарушении закона о конкуренции.
По данным ведомства, компания распространяла ложную информацию о стоимости услуг. Так, на «гребешках», расположенных на крышах такси, а также на бортах и задних стеклах машин размещали надписи: «Gett Taxi от 50 рублей».
Однако во время проверки выяснилась, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей — 50 рублей за посадку и 18 рублей за каждую последующую минуту.
Как сообщили в столичном управлении ФАС, дело в отношении компании возбуждено в связи с неисполнением предупреждения об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Однако во время проверки выяснилась, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей — 50 рублей за посадку и 18 рублей за каждую последующую минуту.
Как сообщили в столичном управлении ФАС, дело в отношении компании возбуждено в связи с неисполнением предупреждения об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.
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