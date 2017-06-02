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  • 03.06, 04:31

    В Москве на такси-сервис Gett завели дело из-за рекламы

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    В Москве на такси-сервис Gett завели дело из-за рекламы

    В Москве на <nobr>такси-сервис</nobr> Gett завели дело <nobr>из-за</nobr> рекламы

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила такси-сервис Gett в нарушении закона о конкуренции.

    По данным ведомства, компания распространяла ложную информацию о стоимости услуг. Так, на «гребешках», расположенных на крышах такси, а также на бортах и задних стеклах машин размещали надписи: «Gett Taxi от 50 рублей».

    Однако во время проверки выяснилась, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей — 50 рублей за посадку и 18 рублей за каждую последующую минуту.

    Как сообщили в столичном управлении ФАС, дело в отношении компании возбуждено в связи с неисполнением предупреждения об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства.

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