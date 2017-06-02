Дознаватель
ТВ-Эфир
Дознаватель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.06, 04:32

    Москвичка избила сына молотком и выпрыгнула из окна

    8 комментариев

    Москвичка избила сына молотком и выпрыгнула из окна

    Москвичка избила сына молотком и выпрыгнула из окна

    В Москве возбуждено дело о покушении на убийство 10-летнего ребенка.

    По данным следствия, сегодня днем в квартире дома на Фестивальной улице на севере столицы женщина несколько раз ударила своего сына молотком по голове. После этого она попыталась покончить с собой, выпрыгнув в окно 5-го этажа.

    Сейчас пострадавшему мальчику оказывают помощь в детской больнице. Женщина также находится в медицинском учреждении.

    Как сообщили в столичном управлении СК, на месте ЧП работают сыщики. Они допрашивают родственницу женщины, находившуюся в квартире.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru