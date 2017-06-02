Москвичка избила сына молотком и выпрыгнула из окна

В Москве возбуждено дело о покушении на убийство
10-летнего ребенка.
По данным следствия, сегодня днем в квартире дома на Фестивальной улице на севере столицы женщина несколько раз ударила своего сына молотком по голове. После этого она попыталась покончить с собой, выпрыгнув в окно 5-го этажа.
Сейчас пострадавшему мальчику оказывают помощь в детской больнице. Женщина также находится в медицинском учреждении.
Как сообщили в столичном управлении СК, на месте ЧП работают сыщики. Они допрашивают родственницу женщины, находившуюся в квартире.
Сейчас пострадавшему мальчику оказывают помощь в детской больнице. Женщина также находится в медицинском учреждении.
Как сообщили в столичном управлении СК, на месте ЧП работают сыщики. Они допрашивают родственницу женщины, находившуюся в квартире.
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