Житель Саратова подорвал гранатой двух полицейских

Двое саратовских полицейских пострадали при обыске.
Сегодня вечером стражи порядка прибыли в Ленинский район города, чтобы провести следственные действия в частном доме. Однако мужчина, в доме которого должен был пройти обыск, решил помешать полицейским и бросил в их сторону гранату.
При взрыве ранения получили двое правоохранителей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место ЧП выехали опытные сыщики и криминалисты, сообщили в саратовском управлении СК.
При взрыве ранения получили двое правоохранителей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место ЧП выехали опытные сыщики и криминалисты, сообщили в саратовском управлении СК.
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