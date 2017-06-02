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  • 03.06, 04:31

    Житель Саратова подорвал гранатой двух полицейских

    1 комментарий

    Житель Саратова подорвал гранатой двух полицейских

    Житель Саратова подорвал гранатой двух полицейских

    Двое саратовских полицейских пострадали при обыске.

    Сегодня вечером стражи порядка прибыли в Ленинский район города, чтобы провести следственные действия в частном доме. Однако мужчина, в доме которого должен был пройти обыск, решил помешать полицейским и бросил в их сторону гранату.

    При взрыве ранения получили двое правоохранителей.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На место ЧП выехали опытные сыщики и криминалисты, сообщили в саратовском управлении СК.

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